Мама купила два арбуза, их общая масса составляет 4кг. А ещё мама купила три дыни, о??щей массы 6 кг. Сколько весит один арбуз, а сколько одна дыня? Сколько всего кг получится, если взять массу вместе взятых арбузов и дынь?

Математика

Мама купила два арбуза, их общая масса составляет 4кг. А ещё мама купила три дыни, о??щей массы 6 кг. Сколько весит один арбуз, а сколько одна дыня? Сколько всего кг получится, если взять массу вместе взятых арбузов и дынь?

Автор: Гость