Мама купила два арбуза, их общая масса составляет 4кг. А ещё мама купила три дыни, о??щей массы 6 кг. Сколько весит один арбуз, а сколько одна дыня? Сколько всего кг получится, если взять массу вместе взятых арбузов и дынь?
Математика
Мама купила два арбуза, их общая масса составляет 4кг. А ещё мама купила три дыни, о??щей массы 6 кг. Сколько весит один арбуз, а сколько одна дыня? Сколько всего кг получится, если взять массу вместе взятых арбузов и дынь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуза у нас два. Если оба вместе весят 4кг то 4:2=2 кг (один арбуз) 6:3=2кг (одна дыня) 4+6=10кг (всё вместе)
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