Бежый луг расказы вани

Гость: Гость:

Иван Сергеевич Тургенев – замечательный русский писатель XIX в., снискавший уже при жизни читательское призвание и мировую известность. Его творчество служило делу отмены крепостного права, вдохновляло на борьбу с самодержавием. В произведениях Тургенева поэтически запечатлены картины русской природы, красота подлинных человеческих чувств. Автор умел глубоко и тонко постигать современную жизнь, правдиво и поэтично воспроизводя ее в своих произведениях. Подлинный интерес жизни он видел не в остроте ее внешних проявлений, не в интриге, а в сложном мире человеческой психологии, в конечном счете определяющей истинный драматизм отношений между людьми. Рассказ «Бежин луг» ввел в русскую литературу проблему изображения детского мира и детской психологии. Появление этого рассказа означало новый поворот и расширение темы русского крестьянского мира. В детских его представителях показана его одаренность, красота и в то же время трагизм положения. В рассказе «Бежин луг» Тургеневым описаны пятеро героев: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. Подробно рассказывая о внешности и особенностях одежды мальчишек, автор показывает разницу их характеров. Федя, мальчик четырнадцати лет, «был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал то в поле не по нужде, а так, для забавы». У Павлуши «волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой», но в то же время чувствуется его характер: «глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила». Ильюша был совсем другой: «лицо… было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня». Косте было лет десять, «все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза; они, казалось, хотели что то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов». Ваня, мальчик лет десяти, «лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь». Тургеневская ночь духовно раскрепощает человека, тревожит его воображение бесконечными загадками мироздания: «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь… Бесчисленные золотые звезды, казалось, текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, Вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли…» Ночная природа наталкивает детей на красивые сюжеты легенд, предлагает загадки и сама же рассказывает об их возможном разрешении. Объясняя таинственные явления природы, крестьянские дети не могут избавиться от впечатлений окружающего их мира. Природа тревожит своими загадками мысль человека, дает возможность почувствовать относительность любых открытий, разгадок ее тайн. Она смиряет силы человека, показывая свое превосходство. С любовью и нежностью рисует Тургенев в рассказе «Бежин луг» крестьянских детей, их богатый духовный мир, их умение тонко чувствовать красоту природы. Писатель стремился не только пробудить в читателе чувство любви и уважения к деревенским ребятишкам, но и заставлял задуматься над их дальнейшей судьбой. Автора всегда привлекали к себе люди, духовно и эмоционально одаренные, честные и искренние. Такие люди живут и на страницах его произведений, и живут, так же как бывает и в действительности, очень непросто, потому что это люди высоких моральных принципов, высокой требовательности к себе и к другим. Источник:http://www.litra.ru/composition/get/coid/00272321254824676629/woid/00346421232730758627/