Биография про пушкина и история.

Литература
Биография про пушкина и история.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе биография можешь кратко написать если захочешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело массой m= 50 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонт??льно направленной силы F = 100H. Какого ускорение тела, если из...
Ответить
Математика
Запиши все числа натурального от 7 до 27 Выбери из них и подчеркни те числа,которые ??елятся на 8 без остатка. Среди оставшихся чисел выдели и выпи...
Ответить
Математика
На стройку привезли 60 ц песка, а цемента в 5 раз меньше. На сколько центнеров меньше привезли цемента, чем песка?
Ответить
Химия
Дано m(H2SO4)=49г m(Zn)=6.5г V(H2)-? Ну всё помогите с ответом уже завтра нужно здать тетр.
Ответить
Геометрия
Векторы a и AB равны. Найдите координаты точки А, если a{-1;2;4}, B(2;0;5)
Ответить