биологический смысл постоянства количества днк в клетке ?

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Интерфаза - это период жизненного цикла клетки между двумя митотическими делениями. Количество ДНК в клетке в точности соответствует тому, которое нужно для хранения полного набора генетической информации данного биологического вида. Перед делением количество ДНК в клетке удваивается, после чего из одной клетки получается две, каждая с полным набором генетического материала. В остальное время количество ДНК постоянно (впрочем, я не вполне уверен, что это справедливо в отношении плазмидной ДНК - но Вам про само существование плазмид знать, наверное, не обязательно) , матричный же синтез, протекающий в клетке, состоит в синтезе РНК на матрице ДНК - в первую очередь м-РНК, на которой вслед за этим происходит синтез белка (трансляция).