биологический смысл постоянства количества днк в клетке ?
Биология
биологический смысл постоянства количества днк в клетке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интерфаза - это период жизненного цикла клетки между двумя митотическими делениями. Количество ДНК в клетке в точности соответствует тому, которое нужно для хранения полного набора генетической информации данного биологического вида. Перед делением количество ДНК в клетке удваивается, после чего из одной клетки получается две, каждая с полным набором генетического материала. В остальное время количество ДНК постоянно (впрочем, я не вполне уверен, что это справедливо в отношении плазмидной ДНК - но Вам про само существование плазмид знать, наверное, не обязательно) , матричный же синтез, протекающий в клетке, состоит в синтезе РНК на матрице ДНК - в первую очередь м-РНК, на которой вслед за этим происходит синтез белка (трансляция).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли два теплохода. Когда один из них прошел 180км со скоростью 30км/ч,расстояние между т...
Математика
решение через пропорцыю Поезд движется с постоянной скоростью. За какое время он пройдёт 422,5 км, если 260 км он проехал за 4 часа?