Бісектриса гострого кута прямокутного трикутника ділить катет на відрізки 8 і 10см., знайти площу трикутника. ДОПОМОЖІТЬ хто зможе ХЕЛПППППППП
Геометрия
Бісектриса гострого кута прямокутного трикутника ділить катет на відрізки 8 і 10см., знайти площу трикутника. ДОПОМОЖІТЬ хто зможе ХЕЛПППППППП
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим вершины этого треугольника АВС с прямым углом С Точку пересечения биссектрисы из угла А со стороной СВ обозначим М. Проведем МК, параллельную АС. Треугольники АВС и КМВ - подобны. Коэффициент подобия СВ:МВ= 18:10=9/5 Известно, что площади подобных многоугольников относятся как квадрат коэффициента подобия Sᐃ АВС:S ᐃ КВМ=81:25 Примем КМ за х, а АС будет 9/5х=1,8х 9 *1,8х:5х*х=81:25 16,2х:5х²=81:25 405х=405х² х=1см Sᐃ АВС=18*1,8:2=16,2см² S ᐃ КВМ=1*10:2=5 см² Проверка: 16,2:5=81:25 3,24=3,24
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