Бисмарк путь в политику

Гость: Гость:

Бисмарк не получил образования из-за того,что оно было ему не по карману. Отто уехал в Берлин,где поступил в другой университет. Окончил он его через год и после этого он решил стать дипломатом (по совету матери). Поскольку у Бисмарка были проблемы с законом в Ганновере-ему отказывали в работе. После крушения его надежд он работает в Анхене,где занимается небольшими организационными вопросами,но и на новом месте у него возникают проблемы с законом. Через несколько лет он записывается в армию,но его военная карьера продлилась недолго. Через год умирает мать Отто,и он вынужден уехать обратно в Померанию,где находится их родовое поместье. Управление большим поместьем требовало больших усилий,но вспыльчивый характер Отто не позволял ему сдаться. Соседи называли его "бешеным". Позже приезжает его сестра и он становится ярым лютеранином и каждый день читает библию. Происходит его помолвка с Иоганной Путткамер. В 40-х годах 19 века в Пруссии начинается жесткая борьба за власть между либералами и консерваторами. Для снятия напряжения кайзер Фридрих Вильгельм созывает ландтаг. Проходят выборы в местных администрациях. Отто решает пойти в политику и без особых усилий становится депутатом. С первых дней в ландтаге Бисмарк приобретает известность. Газеты пишут о нём как о "бешеном юнкере из Померании". Он довольно резко высказывается о либералах. Составляет целые статьи разгромной критики Георга Финке. Его речи являются довольно экспрессивными и воодушевляющими, так что Бисмарк быстро становится значимой фигурой в стане консерваторов. После смерти короля "бешеного юнкера" отправляют в Париж в качестве дипломата. Перед ним стоит серьёзная задача не допустить восстановления давнего союза Франции и Англии. Новое правительство в Париже, созданное после очередной революции, относилось негативно к ярому консерватору из Пруссии. Но Бисмарку удалось убедить французов в необходимости взаимного сотрудничества с Российской империей и германскими землями. В свою команду посол отбирал только проверенных людей. Помощники отбирали кандидатов, затем их рассматривал сам Отто Бисмарк. Краткая биография претендентов составлялась секретной полицией короля. Удачная работа в налаживании международных отношений позволила Бисмарку стать премьер-министром Пруссии. На этой должности он завоевал настоящую любовь народа. Еженедельно первые полосы германских газет украшал Отто фон Бисмарк. Цитаты политика становились популярными далеко за рубежом. Такая известность в прессе обусловлена любовью премьер-министра к популистским высказываниям. Например, слова: "Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, но железом и кровью!" до сих пор используются наравне с аналогичными высказываниями правителей Древнего Рима. Одно из самых известных высказываний Отто фон Бисмарка: "Глупость - дар Божий, но не следует им злоупотреблять". p.s. Все сжато,ибо писать много. Хочешь. полностью - лучше загугли. Удачи.