Чим уславився князь олег

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Князь Олег (879-912). После смерти Рюрика начал править в Новгороде. Ему подчинялись окрестные племена: чудь, меря, ильменские славяне, весь, кривичи. Из них и ещё из варягов собрал он большое войско и двинулся на юг. Занял Смоленск, посадил там править своего человека. Пошёл в землю северян и вскоре посадил своего ставленника в Любече. В 882 году захватил Киев, провозгласил его столицей, сказав: "се буди мати городам русским". С этого, собственно, и начинается история Киевской Руси. Главным занятием Олега было расширение пределов государства на восток и запад от Днепра. В 883 году ему покорилось племя древлян. Но самое знаменитое его деяние - это установление тесных контактов с Византией. В 902 году Олег совершил свой знаменитый византийский поход - с войском переплыл Чёрное море и добрался-таки до Босфора, на котором стояла столица Византии - Константинополь (Царьград в летописи) . Вытащив на берег ладьи, он велел поставить их на колеса. Распустили паруса, и, поймав ветер, ладьи двинулись по суше, как по морю. Греки смертельно перепугались и выслали послов с просьбой не разрушать город, а взять дань. Сохранился договор с Византией -- первый международный документ молодого государства. Наряду с выплатой дани греки вступали в торговые отношения с Киевом. Отправляясь восвояси, Олег и его воины повесили свои щиты на воротах знаменитого города в знак победы. В 911 году в Константинополе был заключен договор, содержащий юридические нормы взаимоотношений русских с греками. по ним карались убийство, членовредительство, воровство, лжесвидетельство. Истинность свидетельских показаний устанавливалась с помощью клятвы по обрядам своей религии. За самые тяжкие преступления наказанием была смерть, за воровство или членовредительство - денежные штрафы в пользу потерпевшего. Стороны договаривались о взаимопомощи в чужом краю - например, выкупить из неволи русского или грека, проводить его домой, где родственники вернут деньги. Это было последнее славное дело при княжении Олега. Он правил 33 года с 879 по 912 год. Место его захоронения точно не известно. В историю Олег вошёл под именем Вещий, то есть ясновидящий, знающий будущее. По словам С. М. Соловьева, в истории он остался собирателем племён, строителем городов и начинателем порядка.