Всем привет!:-) Сейчас я хочу провести викторину! Кто больше знает слов оканчивается на букву Р. Проверка на знания!;-)

Русский язык

Всем привет!:-) Сейчас я хочу провести викторину! Кто больше знает слов оканчивается на букву Р. Проверка на знания!;-)

Автор: Гость