Всем привет!:-) Сейчас я хочу провести викторину! Кто больше знает слов оканчивается на букву Р. Проверка на знания!;-)

Русский язык
Всем привет!:-) Сейчас я хочу провести викторину! Кто больше знает слов оканчивается на букву Р. Проверка на знания!;-)
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Гость:
Ветер, костер подходящее слова
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