Может ли быть некоторый прямоугольник ромбом
Геометрия
Может ли быть некоторый прямоугольник ромбом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,они оба виды паралелограмов,но разные. Ромб-все стороны равны, противоположные углы равны. Прямоугольник-противоположные! стороны равны и все углы 90°
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