Составьте предложение с однородным членам употреблением одно из слов с чередованием гласных корне
Русский язык
Составьте предложение с однородным членам употреблением одно из слов с чередованием гласных корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошенькое дельце - постоянно работать, работать и еще раз работать. Чередование гласных - хОРОшенькое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу по математике в магазин привезли 5 мешков риса по 40 килограмм в каждом и 5 мешков пшена по 35 килограмм в каждом В первый день п...
Алгебра
Построй график функции y=x+3 и по графику определи координаты точки пересечения графика функции с осью Oy. 1) Заполни таблицу 2) Используя табл...
Алгебра