Составьте предложение с однородным членам употреблением одно из слов с чередованием гласных корне

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Составьте предложение с однородным членам употреблением одно из слов с чередованием гласных корне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошенькое дельце - постоянно работать, работать и еще раз работать. Чередование гласных - хОРОшенькое.
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