Примеры инерции в быту;инерции в технике;инерции
Физика
Примеры инерции в быту;инерции в технике;инерции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркий пример -ЮЛА, или волчок. При отсутствии воздействия на него внешней силы он продолжает длительное время вращаться. Попробуй толкнуть дверь. Она закроется сама. Это тоже инерция.
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