Найдите целочисленные решения уравнения (х-1)(х+3)=7. Решите пожалуйста срочно нужно!
Алгебра
Найдите целочисленные решения уравнения (х-1)(х+3)=7. Решите пожалуйста срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+3x-x-3-7=0 x²+2x-10=0 D=4+40=42 x1=(-2-√42)/2 U x2=(-2+√42)/2 Ответ целых решений нет
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