Схема тепловой машины и её основные элементы

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Тепловая схема представляет собой графическое изображение основного и вспомогательного оборудования тепловых станций, объединяемого линиями трубопроводов. Различают следующие виды тепловых схем: принципиальную, развернутую, а также рабочую, или монтажную. В принципиальной тепловой схеме указывают условно лишь основное оборудование (теплоагрегаты, подогреватели, деаэраторы, насосы) и трубопроводы, не указывая арматуру, всевозможные вспомогательные устройства и второстепенные трубопроводы и не уточняя количество и расположение оборудования. Рабочую (или монтажную) схему обычно выполняют в ортогональной, а иногда в аксонометрической проекции с указанием отметок расположения трубопроводов, их наклона, арматуры, креплений, размеров и т.д. Эту схему также разделяют на части для удобства использования и монтажа оборудования арматуры и трубопроводов. В рабочей схеме обычно указывают все опоры и подвески трубопроводов, места установки арматуры, изгибы, уклоны и длины участков с соответствующими выносками или ссылками на детальные чертежи.