Какого значение ракообразных и паукообразных в жизни человека и в природы?
Биология
Какого значение ракообразных и паукообразных в жизни человека и в природы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни человека: используются в пищу человека. В природе:корм для рыб и др животных,но есть и паразиты,они высасывают кровь и внутри них остаются вредные вещества. Раки могут жить без своего хозяина несколько дней. Пауки В жизни человека: мы не употребляем их в пищу. В природе: плетут паутины,в которые попадаются вредные насекомые. Пауки санитары леса
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