Какого значение ракообразных и паукообразных в жизни человека и в природы?

Гость: Гость:

В жизни человека: используются в пищу человека. В природе:корм для рыб и др животных,но есть и паразиты,они высасывают кровь и внутри них остаются вредные вещества. Раки могут жить без своего хозяина несколько дней. Пауки В жизни человека: мы не употребляем их в пищу. В природе: плетут паутины,в которые попадаются вредные насекомые. Пауки санитары леса