Какой наиболее типичный неметалл 1. F 2.Cl 3.Al 4.Cs
Химия
Какой наиболее типичный неметалл 1. F 2.Cl 3.Al 4.Cs
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. F самый сильный окислитель
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