Какой наиболее типичный неметалл 1. F 2.Cl 3.Al 4.Cs

Химия
Какой наиболее типичный неметалл 1. F 2.Cl 3.Al 4.Cs
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. F самый сильный окислитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
10 кг воды при температуре 90 градусов влили в кастулю где имеется 2 кг воды при тем 20.Определите установившиеся температуры воды после их перемеш...
Ответить
Алгебра
Log5 X + 5^log5 Y =7
Ответить
Математика
Из 1 кг макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей. Сколько таких тетрадей можно изготовить из 1 ц макулатуры? Из 1т макулатуры?
Ответить
Русский язык
Ребят,помогите прошу! Ф.Кривин Лесоруб. Как вначале люди воспринимали помощь Лесоруба? Ребят прошу,помогите!!! :(
Ответить
Физика
Какой физической величиной характеризуется изменение внутренней энергии путем теплопередачи
Ответить