10 кг воды при температуре 90 градусов влили в кастулю где имеется 2 кг воды при тем 20.Определите установившиеся температуры воды после их перемешении? Пожалуйста помогите.Нужен до завтра.
Физика
10 кг воды при температуре 90 градусов влили в кастулю где имеется 2 кг воды при тем 20.Определите установившиеся температуры воды после их перемешении? Пожалуйста помогите.Нужен до завтра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепло передаётся от тела с большей теплотой к телу с меньшей теплотой. Согласно ф-ле: Q=cm(t1-t2) где С-уд.теплоёмк.воды =4200 Дж, m-масса, при этом средняя теплота кот.будет получена будет равна Q1=Q2. теплота кот. будет отдана: Q1=4200*10 (90-x) теплота кот. будет принята Q2=4200*2 (x-20) X-который мы получим равен78.333 градусов. Мы считаем для идеальных условий, хотя реально теплоты расходуется больше.
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