Х-7/10=3/5. 13/18+х=35/36.19/24-х=13/48 решите пожалуйста
Математика
Х-7/10=3/5. 13/18+х=35/36.19/24-х=13/48 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-7/10=3/5 x=0,6+0,7 x=1,3 13/18+x=35/36 x=35/36-13/18 x=9/36=1/4 19/24-x=13/48 -x=13/48-19/24 x=25/48
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