Рассказ а свем походе.ДАЮ 100 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

Мы со своим классом пошли в поход. Мы нашли подходящее место в лесу. Устроили там палатка и разожгли костер. Мальчики пошли ловить рыбу, а девочки пошли собирать яблоки. Вечером мы пели песни у костра и вкусно ели! Легли спать мы с отличным настроением. После этого мы прогулялись по лесу и пошли обратно домой.