Рассказ а свем походе.ДАЮ 100 БАЛЛОВ

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Рассказ а свем походе.ДАЮ 100 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы со своим классом пошли в поход. Мы нашли подходящее место в лесу. Устроили там палатка и разожгли костер. Мальчики пошли ловить рыбу, а девочки пошли собирать яблоки. Вечером мы пели песни у костра и вкусно ели! Легли спать мы с отличным настроением. После этого мы прогулялись по лесу и пошли обратно домой.
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