Биатлонист попадает в мишень с вероятностью 0.8 он стреляет 5 раз найдите вероятность того, что он промахнётся все пять раз

Математика

Биатлонист попадает в мишень с вероятностью 0.8 он стреляет 5 раз найдите вероятность того, что он промахнётся все пять раз

Автор: Гость