Биатлонист попадает в мишень с вероятностью 0.8 он стреляет 5 раз найдите вероятность того, что он промахнётся все пять раз
Математика
Биатлонист попадает в мишень с вероятностью 0.8 он стреляет 5 раз найдите вероятность того, что он промахнётся все пять раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промахнуться он мог первым, вторым, ..пятым выстрелом.!!!!!!!!!!! ХОООО ОХООО ООХОО ОООХО ООООХ Вероятность каждого исхода равна 0.8^4 * 0.2 Суммируем вероятности: p = 5*(0.8^4 * 0.2) = 0.8^4 = 0,4096 Лишь немногим больше, чем вероятность точной стрельбы: 0,32768
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