Помогите перевести вопросы 1. Из каких палат состоит законодательная власть? 2. ??то возглавляет исполнительную власть? 3. Что является символами России? 4. Чем представлена судебная ветвь власти? 5. Какие обязанности вып...
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Помогите перевести вопросы 1. Из каких палат состоит законодательная власть? 2. ??то возглавляет исполнительную власть? 3. Что является символами России? 4. Чем представлена судебная ветвь власти? 5. Какие обязанности выполняет президент?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. What are the chambers of legislature? 2. Who heads the executive branch? 3. What are the Russian symbols? 4. How the judicial branch is represented? 5. What are the president duties?
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