Помогите перевести вопросы 1. Из каких палат состоит законодательная власть? 2. ??то возглавляет исполнительную власть? 3. Что является символами России? 4. Чем представлена судебная ветвь власти? 5. Какие обязанности вып...

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Помогите перевести вопросы 1. Из каких палат состоит законодательная власть? 2. ??то возглавляет исполнительную власть? 3. Что является символами России? 4. Чем представлена судебная ветвь власти? 5. Какие обязанности выполняет президент?

Автор: Гость