Какое растение несмотря на высокое содержание соланина ядовитого вещества в плодах листьях и стебле княжестве называют вторым хлебом а)картофель клубненосный б) рис посевной в) редька дикая г) кукуруза сахарная Срочно помоги...

Биология

Какое растение несмотря на высокое содержание соланина ядовитого вещества в плодах листьях и стебле княжестве называют вторым хлебом а)картофель клубненосный б) рис посевной в) редька дикая г) кукуруза сахарная Срочно помогите !

Автор: Гость