Какое растение несмотря на высокое содержание соланина ядовитого вещества в плодах листьях и стебле княжестве называют вторым хлебом а)картофель клубненосный б) рис посевной в) редька дикая г) кукуруза сахарная Срочно помоги...
Биология
Какое растение несмотря на высокое содержание соланина ядовитого вещества в плодах листьях и стебле княжестве называют вторым хлебом а)картофель клубненосный б) рис посевной в) редька дикая г) кукуруза сахарная Срочно помогите !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) картофель клубненосный
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