1) Найдите обьём прямоугольного параллепипида измерения которого а) 15 см , 20 см и 30 см , б) 6 м , 45 м и 50 м 2 ) Чему равен обьём куба , ребро которого 5 см ? 3) Выразите : а ) в тонах : 348 ц , 6 ц , 156 кг , 3 т 20 ...

Математика

1) Найдите обьём прямоугольного параллепипида измерения которого а) 15 см , 20 см и 30 см , б) 6 м , 45 м и 50 м 2 ) Чему равен обьём куба , ребро которого 5 см ? 3) Выразите : а ) в тонах : 348 ц , 6 ц , 156 кг , 3 т 20 кг .

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