1) Найдите обьём прямоугольного параллепипида измерения которого а) 15 см , 20 см и 30 см , б) 6 м , 45 м и 50 м 2 ) Чему равен обьём куба , ребро которого 5 см ? 3) Выразите : а ) в тонах : 348 ц , 6 ц , 156 кг , 3 т 20 ...
Математика
1) Найдите обьём прямоугольного параллепипида измерения которого а) 15 см , 20 см и 30 см , б) 6 м , 45 м и 50 м 2 ) Чему равен обьём куба , ребро которого 5 см ? 3) Выразите : а ) в тонах : 348 ц , 6 ц , 156 кг , 3 т 20 кг .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a) V = a*b*c; V = 15*20*30 = 9000cm3 b) V = 6*45*50 = 13500cm3 2) V = a*a*a; V = 5*5*5 = 125cm3 3) 348 ц = 34,8т 6ц 156 кг = 0,6 т + 0,156 т = 0,756 т 3т 20кг = 3,02 т
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