Построй график функции y=x+3 и по графику определи координаты точки пересечения графика функции с осью Oy. 1) Заполни таблицу 2) Используя таблицу, постройте график функции и сравни его с данным в шагах решения. 3) Определи ...

Алгебра

Построй график функции y=x+3 и по графику определи координаты точки пересечения графика функции с осью Oy. 1) Заполни таблицу 2) Используя таблицу, постройте график функции и сравни его с данным в шагах решения. 3) Определи координаты точки пересечения с осью Oy. 1) Таблица: x −1 0 1 y 2) График. 3) Точка пересечения с осью Oy: ( ; )

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