Как решить задачу по математике в магазин привезли 5 мешков риса по 40 килограмм в каждом и 5 мешков пшена по 35 килограмм в каждом В первый день продали 120 килограммов риса и 140 килограмма пшена сколько килограммов крупы ост...
Математика
Как решить задачу по математике в магазин привезли 5 мешков риса по 40 килограмм в каждом и 5 мешков пшена по 35 килограмм в каждом В первый день продали 120 килограммов риса и 140 килограмма пшена сколько килограммов крупы осталось продать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 м риса по 40 кг 5 * 40 = 200 кг 5 м пшена по 35 кг 5 *35 = 175 кг Продали 120 риса 200-120 = 80 кг и 140 кг пшена 175-140 =35 кг Ответ осталось продать 80 кг риса и 35 кг пшена.
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