Как решить задачу по математике в магазин привезли 5 мешков риса по 40 килограмм в каждом и 5 мешков пшена по 35 килограмм в каждом В первый день продали 120 килограммов риса и 140 килограмма пшена сколько килограммов крупы ост...

Математика

Как решить задачу по математике в магазин привезли 5 мешков риса по 40 килограмм в каждом и 5 мешков пшена по 35 килограмм в каждом В первый день продали 120 килограммов риса и 140 килограмма пшена сколько килограммов крупы осталось продать

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