Сочинение-миниатюра.

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Комар носу не подточит О чём-то добротно сделанном, к чему сложно придраться, говорят: «комар носу не подточит» . А при чём тут, собственно, комар? И тем более непонятно, зачем ему понадобилось точить свой нос. Разбираемся. Некоторые полагают, что наше выражение употребляется в случаях, когда дело выполнено хорошо и гладко, без задоринки, о которую комар мог бы наточить свой нос. Это не вполне правильное объяснение. Дело в том, что встарь глагол «подтачивать» имел не только обычное нынешнее толкование («слегка натачивать») , но и служил синонимом словам «подпихивать» , «подсовывать» . Люди схвастают, иглы не подточишь (не подобьешь) , мы соврём – целое бревно подсунешь! (В. Даль) . А что может быть тоньше иглы? Комариный нос-хоботок. Так появилась другая пословица. Под хорошую сваху комар носу не подточит (В. Даль) . И уж от неё, как и от многих других русских пословиц, оторвалась часть, став самостоятельной поговоркой – комар носу не подточит.