6) Чому липневу монархію назвали "царством банкірів"
История
6) Чому липневу монархію назвали "царством банкірів"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Липнева монархія (1830 - 1848) - влада, яка встановилася у Франції після Липневої революції 1830 року. Її називали "царством банкірів", оскільки до складу уряду входила тільки буржуазія. Державний бюджет перетворився на джерело доходів для фінансистів, які отримували через нього величезні позики та субсидії. Банкіри, використовуючи тісні зв'язки з новим урядом, разом з королем вдало грали на фондовій біржі, спекулюючи державними облігаціями і акціями приватних компаній. Їм всяко намагалися заважати монархісти, які мріяли повернути собі владу. За часів Липневої монархії відбувся промисловий переворот(переважно у легкій промисловості).
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