Исправьте ошибки 1) калесо 2)мана 3) синиЯ 4) хокей 5)суботта
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Исправьте ошибки 1) калесо 2)мана 3) синиЯ 4) хокей 5)суботта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) колесо 2) манна 3) синяя 4) хоккей 5) суббота
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