Помогите, пожалуйста! Решите интегралы

Алгебра
Помогите, пожалуйста! Решите интегралы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   ∫sin²x cosx dx=∫sin²x d(sinx)=(1/3) * sin³x +C 2) ∫lnx dx=x*ln|x| -x + C 3) ∫xdx / cos²x² =(1/2)*∫ d(x²) /cos²x² =(1/2)*tgx² +C 4) A/x+B/(x-3) =(Ax-3A+Bx) /(x*(x-3))     (x+2)/(x*(x-3))=(x(A+B)-3A)/(x*(x-3))     -3A=2 --->  A=-2/3      A+B=1 --->  B=5/3 ∫(x+2)dx/(x*(x+2)) =(-2/3)*∫dx/x +(5/3)*∫dx/(x-3) =  =(-2/3)*ln|x| +(5/3) *ln|x-3| +C
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