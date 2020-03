Помогите, пожалуйста! Решите интегралы

Гость: Гость:

1) ∫sin²x cosx dx=∫sin²x d(sinx)=(1/3) * sin³x +C 2) ∫lnx dx=x*ln|x| -x + C 3) ∫xdx / cos²x² =(1/2)*∫ d(x²) /cos²x² =(1/2)*tgx² +C 4) A/x+B/(x-3) =(Ax-3A+Bx) /(x*(x-3)) (x+2)/(x*(x-3))=(x(A+B)-3A)/(x*(x-3)) -3A=2 ---> A=-2/3 A+B=1 ---> B=5/3 ∫(x+2)dx/(x*(x+2)) =(-2/3)*∫dx/x +(5/3)*∫dx/(x-3) = =(-2/3)*ln|x| +(5/3) *ln|x-3| +C