Биссектриса одного из углов прямоугольника делит сторону прямоугольника пополам.Найдите периметр прямоугольника,если его большая сторона равна 40 см

Геометрия
Биссектриса одного из углов прямоугольника делит сторону прямоугольника пополам.Найдите периметр прямоугольника,если его большая сторона равна 40 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая сторона / назовем ее AB -40 следовательно СD тоже сорок биссекктриса угла 90 градусов образуется углы по 45 и делит сторону аб на 20 и 20 если опустить высоту из точки пересечения биссекктрисы и стороны аб, то получится некоторый четырехугольник - квадрат следовательно другие две стороны соответственно равны по 20 находим периметр (20+40)*2=120 ответ 120
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