Биссектриса одного из углов прямоугольника делит сторону прямоугольника пополам.Найдите периметр прямоугольника,если его большая сторона равна 40 см
Геометрия
Биссектриса одного из углов прямоугольника делит сторону прямоугольника пополам.Найдите периметр прямоугольника,если его большая сторона равна 40 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая сторона / назовем ее AB -40 следовательно СD тоже сорок биссекктриса угла 90 градусов образуется углы по 45 и делит сторону аб на 20 и 20 если опустить высоту из точки пересечения биссекктрисы и стороны аб, то получится некоторый четырехугольник - квадрат следовательно другие две стороны соответственно равны по 20 находим периметр (20+40)*2=120 ответ 120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ландышь майский состоит из а) одиночный цветок б) соцветие головка в) соцветие корзинка г) соцветие простую кисть
Биология
Алгебра
Участники заседания обменялись рукопожатием и кто то посчитал что всех рукопожатий было 66.Сколько человек явилось на заседание?