Биссектриса одного из углов прямоугольника делит сторону прямоугольника пополам.Найдите периметр прямоугольника,если его большая сторона равна 40 см

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Большая сторона / назовем ее AB -40 следовательно СD тоже сорок биссекктриса угла 90 градусов образуется углы по 45 и делит сторону аб на 20 и 20 если опустить высоту из точки пересечения биссекктрисы и стороны аб, то получится некоторый четырехугольник - квадрат следовательно другие две стороны соответственно равны по 20 находим периметр (20+40)*2=120 ответ 120