Биссектриса угла прямоугольника делят его сторону на отрезки 10 см и 16 см Найдитк периметр прямоугольника помогите пожалуйста

Математика

Биссектриса угла прямоугольника делят его сторону на отрезки 10 см и 16 см Найдитк периметр прямоугольника помогите пожалуйста

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