Факты про математику и геометрию плиз
Алгебра
Факты про математику и геометрию плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика учит геометрия фигура
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В двух бригадах было одинаковое количество рабочих.после того,как из первой бригады перевели во вторую 8 рабочих,в ней стало в 3 раза меньше рабочи...
Математика
По математике задача .девочка прочитала в 3раза меньше страниц чем еи осталось прочитать .всего в книге 176страниц .сколько страниц прочитали девочка
Математика
Русский язык