Біздін мектепке қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыс тұрлері жұргізіледі переведите пжж спасибо заранее
Қазақ тiлi
Біздін мектепке қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыс тұрлері жұргізіледі переведите пжж спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
Наши виды внеклассной работы изучение казахского языка в школе
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