Біздін мектепке қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыс тұрлері жұргізіледі переведите пжж спасибо заранее

Қазақ тiлi
Біздін мектепке қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыс тұрлері жұргізіледі переведите пжж спасибо заранее
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Гость:
Наши виды внеклассной работы изучение казахского языка в школе
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