Которые нижние решите плиз очен нужно

Математика
Которые нижние решите плиз очен нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Система 1 7+2x > 5+x    8+x>3x+2  сложили и получили 3x+15>4x+7 x<15-7 x< 8  - ОТВЕТ Система 2 0.4x-1<0.5x-1.7    и 2.7x - 10 <0.9x-1 Упрощаем каждое 0,1x> 0.7  или X>7 - первое неравенство 2.7x -0.9x= 1,8x<10-1 =9 1.8x<9 или  x<5 ОТВЕТ      x<5 и x>7 
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