Которые нижние решите плиз очен нужно

Гость: Гость:

Система 1 7+2x > 5+x 8+x>3x+2 сложили и получили 3x+15>4x+7 x<15-7 x< 8 - ОТВЕТ Система 2 0.4x-1<0.5x-1.7 и 2.7x - 10 <0.9x-1 Упрощаем каждое 0,1x> 0.7 или X>7 - первое неравенство 2.7x -0.9x= 1,8x<10-1 =9 1.8x<9 или x<5 ОТВЕТ x<5 и x>7