Определите напряжение на зажимах батареи, составленной из двух параллельно соединенных элементов с ЭДС 1,44 В и 1,1 В и с внутренним сопротивлением соответственно 0,48 Ом и 20 Ом.

Физика

Определите напряжение на зажимах батареи, составленной из двух параллельно соединенных элементов с ЭДС 1,44 В и 1,1 В и с внутренним сопротивлением соответственно 0,48 Ом и 20 Ом.

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