Определите напряжение на зажимах батареи, составленной из двух параллельно соединенных элементов с ЭДС 1,44 В и 1,1 В и с внутренним сопротивлением соответственно 0,48 Ом и 20 Ом.

Физика
Определите напряжение на зажимах батареи, составленной из двух параллельно соединенных элементов с ЭДС 1,44 В и 1,1 В и с внутренним сопротивлением соответственно 0,48 Ом и 20 Ом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ток в ветви с Е1 =1,44В  i1=E1/R=1,44/0,48=3A, ток в цепи c Е2=1,1В i2=E2/R2=1,1/20=0,055А. Напряжение на зажимах U=E1-i1R1=1,44-3*0,48=0
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