Помогите пожалуйста проспрягать глаголы неопределенной формы(настоящее, прошедшее,будущее время). Налить, положить, высыпать, перебрать, вымыть, насыпать, поджарить,пересыпать, залить, варить. В задании указан пример: Сварит-...
Русский язык
Помогите пожалуйста проспрягать глаголы неопределенной формы(настоящее, прошедшее,будущее время). Налить, положить, высыпать, перебрать, вымыть, насыпать, поджарить,пересыпать, залить, варить. В задании указан пример: Сварит-варю,варил,буду варить,сварю.
Ответ(ы):
Гость:
Налить - налил, наливает, нальет Положить - положил, кладет, положет Высыпать - высыпал, сыпет, высыпет Перебрать - перебрал, перебирает, переберет Вымыть - вымыл, вымывает, вымоет Насыпать - насыпал, сыпет, насыпет Поджарить - поджарил, поджаривает, поджарит Пересыпать - пересыпал, пересып (?), пересыпет и так далее
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