Помогите пожалуйста проспрягать глаголы неопределенной формы(настоящее, прошедшее,будущее время). Налить, положить, высыпать, перебрать, вымыть, насыпать, поджарить,пересыпать, залить, варить. В задании указан пример: Сварит-...

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Помогите пожалуйста проспрягать глаголы неопределенной формы(настоящее, прошедшее,будущее время). Налить, положить, высыпать, перебрать, вымыть, насыпать, поджарить,пересыпать, залить, варить. В задании указан пример: Сварит-варю,варил,буду варить,сварю.

Автор: Гость