Что такое акромегалия?

Биология
Что такое акромегалия?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Акромегалия (от греч. akron конечность и megas, megalu огромный) — эндокринная патология, характеризующаяся нарушением функции передней доли гипофиза и увеличением выработки соматотропного гормона роста
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