Отрезок длинной 36 см разделили на две части так , что одна часть оказалась в 2 раза ??ольше другой.чему равна длинна каждой. решите с помощью уравнения

Математика
Отрезок длинной 36 см разделили на две части так , что одна часть оказалась в 2 раза ??ольше другой.чему равна длинна каждой. решите с помощью уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х см одна часть отрезка, значит другая часть 2х , составим уравнение: 2х+х=36 3х=36 х=36/3 х=12см длина одной части отрезка,  12х2=24 см длина другой части отрезка Ответ: 12 см, 24 см.
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