Отрезок длинной 36 см разделили на две части так , что одна часть оказалась в 2 раза ??ольше другой.чему равна длинна каждой. решите с помощью уравнения

Математика

Отрезок длинной 36 см разделили на две части так , что одна часть оказалась в 2 раза ??ольше другой.чему равна длинна каждой. решите с помощью уравнения

Автор: Гость