Вставь буквы и объясни их выбор. ДЫШ..Т ПОДВЕС...ЛСЯ ВЫЛ...З ДЫШ...ШЬ ХВОСТ...К

Русский язык
Вставь буквы и объясни их выбор. ДЫШ..Т ПОДВЕС...ЛСЯ ВЫЛ...З ДЫШ...ШЬ ХВОСТ...К
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дышыт подвесился вылез дышышь хвостик
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