Запиши двузначные числа при делении едениц которых на 4 применяется равенство 8:4=2
Математика
Запиши двузначные числа при делении едениц которых на 4 применяется равенство 8:4=2
Ответ(ы):
Гость:
1) 8:2=4 2) 8:4=2 3)----
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