Чем постоянная армия отличается от наемной?

История
Чем постоянная армия отличается от наемной?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наёмная Армия - чужеземцы нанятые за дань Постоянное- местные жители.
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