Длина прямоугольника равна 8 сантиметров это на основе метров больше его ширины З??пиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика
Длина прямоугольника равна 8 сантиметров это на основе метров больше его ширины З??пиши в виде выражения площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=ab=8(8-×)=64-8x вроде бы так точно не знаю
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