Длина прямоугольника равна 8 сантиметров это на основе метров больше его ширины З??пиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика

Длина прямоугольника равна 8 сантиметров это на основе метров больше его ширины З??пиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Автор: Гость