Упростите выражение (y-3)(y+5)-(y+1)

Математика
Упростите выражение (y-3)(y+5)-(y+1)
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Ответ(ы):
Гость:
У(в квадрате) + 5у-3у -15-у-1=у(в квалрате)+у-16
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