Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй самолет за 40 минут если его скорость была на 5 километров минуту больше скорост...

Математика
Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй самолет за 40 минут если его скорость была на 5 километров минуту больше скорости первого
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость 1 30/3= 10 км в минуту 10+5=15 - скорость второго 15*40=600 км
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