Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй самолет за 40 минут если его скорость была на 5 километров минуту больше скорост...

Математика

Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй самолет за 40 минут если его скорость была на 5 километров минуту больше скорости первого

Автор: Гость