Сравнить дроби с обьяснением . Даю 20 балллов. 1/2и 7/15, 5/12 и 4/9. пожалуйста!
Математика
Сравнить дроби с обьяснением . Даю 20 балллов. 1/2и 7/15, 5/12 и 4/9. пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1/2 и 7/15 Общий знаменатель для 2 и 15 будет 30, значит: 15/30 > 14/30 5/12 и 4/9 Общий знаменатель для 12 и 9 будет 36, значит 15/36 < 16/36
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