Сравнить дроби с обьяснением . Даю 20 балллов. 1/2и 7/15, 5/12 и 4/9. пожалуйста!

Математика
Сравнить дроби с обьяснением . Даю 20 балллов. 1/2и 7/15, 5/12 и 4/9. пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 и 7/15 Общий знаменатель для 2 и 15 будет 30, значит: 15/30 > 14/30 5/12 и 4/9 Общий знаменатель для 12 и 9 будет 36, значит 15/36 < 16/36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй ...
Ответить
Английский язык
We spent five hours going round the city.It was______boring. a)very b)much c)absolutely
Ответить
Геометрия
Номер 229.Помогите пж
Ответить
Английский язык
Проверьте перевод с русского на английский: Люди с трудом представляю свою жизнь без современных технологий в наши дни. Почти каждый день или нов...
Ответить
Математика
В нашем доме 3подьезда.в каждом подьезде по 10 квартир .в каждой квартире по 4 окна .сколько всего окон в нашем доме?
Ответить