Как разделить 4 груши не разрезая их между тремя приятелями так чтобы никто из них не получил больше чем остальные
Математика
Как разделить 4 груши не разрезая их между тремя приятелями так чтобы никто из них не получил больше чем остальные
Ответ(ы):
Гость:
Взять по 1 груше троим а 4 не брать
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