ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ. НАЙДИТЕ В ТЕКСТЕ СЛОВА С нЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ И ПРОВЕРОЧ??ЫЕ СЛОВА. ВЫПИШИТЕ ИХ ПАРАМИ. ПОДЧЕРКНИТЕ ИХ ОРФОГРАМVУ. Поздняя осень. Стоят ненастные дни. Не светит солнце. Моросит дождик. Вот свистнул и зав...

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ОЗАГЛАВЬТЕ ТЕКСТ. НАЙДИТЕ В ТЕКСТЕ СЛОВА С нЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ И ПРОВЕРОЧ??ЫЕ СЛОВА. ВЫПИШИТЕ ИХ ПАРАМИ. ПОДЧЕРКНИТЕ ИХ ОРФОГРАМVУ. Поздняя осень. Стоят ненастные дни. Не светит солнце. Моросит дождик. Вот свистнул и завыл ветер. Вой и свист ветра, дождь и ненастье навевают грусть и тоску по теплу и солнышку. Видно зима придёт к нам с опозданием.

Автор: Гость