Как правильно просклонять слово гольф
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Как правильно просклонять слово гольф
Ответ(ы):
Гость:
Гольф Им п гольф Р.п гольфу Д п гольф В п гольфом Тв п гольфе П п
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