Каков смысл названия рассказа "Кавказский пленник"

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Возможные причины заглавия1. Подражание/вызов великому Пушкину или Лермонтову.Сказать о влиянии известных произведений наверняка невозможно, только лишь предположить. Скорее всего, Толстой решил создать более жизненное произведение, без романтики. Его повесть имеет счастливое завершение в отличие от трагедий, разыгравшихся в поэмах Пушкина и Лермонтова. Ведь произведение писалось для детей по специальному заказу для «Азбуки».2. Освещение актуального вопроса русских пленных на Кавказе.В середине 19 века шла ожесточенная война на Кавказе. Свое отражение она получила во многих произведениях русской литературы. Лев Николаевич изложил свое видение вопроса плена. Поэтому и название он выбрал соответствующее.3. Воспоминание о случае из своей жизни.В своих дневниках писатель описывает случай, произошедший на Кавказе. Он едва не попал в плен. Возможно, в повести раскрыты его чувства в тот момент. Также можно предположить, что Жилин – это олицетворение самого Льва Николаевича, так бы вел себя он, оказавшись в плену у горцев.