Второклассники проводили примеры имен существительных по лексическому значению . проверь их работы. Кто из учеников допустил ошибку? 1 Коля перечислял явления природы : дождь, снегопад, иней. 2 Степан перечислял чувства люде...
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Второклассники проводили примеры имен существительных по лексическому значению . проверь их работы. Кто из учеников допустил ошибку? 1 Коля перечислял явления природы : дождь, снегопад, иней. 2 Степан перечислял чувства людей: грусть, трусость, лень. 3 Алена перечисляла события : экзамен , война, переезд.
Ответ(ы):
Гость:
Степан допустил ошибку, то что он перечислил это не чувства
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