Почему ноль не ставиться впереди століття

История
Почему ноль не ставиться впереди століття
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А зачем там ноль? Нужно же объяснять. Вот ты сам, когда числа (именно числа) пишешь, часто ставишь ничего не значащий ноль впереди?!
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